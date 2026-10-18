Школьники из Кугарчинского района посетили природный парк «Мурадымовское ущелье»

Одним из главных событий стало посещение Новомурадымовской пещеры. Спуск под землю превратился для школьников в настоящее приключение: загадочный подземный мир, причудливые скальные образования и необычная атмосфера пробудили у юных исследователей любопытство и интерес. Как отмечают организаторы, одно дело — услышать о пещерах на занятиях, и совсем другое — увидеть всё своими глазами.

Не меньший восторг вызвала встреча с зубрами. Увидеть этих мощных и удивительных животных вживую стало для ребят особенным событием, которое запомнится надолго.

В центре туризма и краеведения подчеркнули, что такие обучающие поездки превращают знания в живой опыт, пробуждают интерес к природе и помогают по-новому взглянуть на родной край.

- Когда учёба становится приключением, впечатлений хватает надолго, — отметили в учреждении.

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