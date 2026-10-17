В Башкортостане в реку Белую выпустили более 60 тысяч мальков стерляди

Зарыбление проводилось под строгим контролем специалистов Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (отдел мониторинга водных ресурсов) и Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Главный специалист-эксперт Уфимской службы Управления по охране и использованию объектов животного мира Минэкологии РБ Евгений Глинкин рассказал, что процесс выпуска стерляди включает несколько сложных этапов: вылов, транспортировку и адаптацию рыбы к естественным условиям среды обитания. По его словам, благоприятная кормовая база и оптимальные гидрологические условия реки Белой делают её идеальной средой для успешного роста и воспроизводства популяции стерляди.

– Регулярно принимаю участие в выпуске мальков. Могу с уверенностью сказать, что забота о водных биоресурсах — часть экологической стратегии многих компаний. Сегодня представители бизнеса модернизируют производство, снижают нагрузку на окружающую среду, а выпуск стерляди рассматривают как вклад в сохранение биоразнообразия акваторий наших рек и водохранилищ, – поделился Евгений Глинкин.

Выпуск мальков проводился на средства компании «Нефтегазсервис» в рамках экологических компенсационных мероприятий и с целью увеличения популяции стерляди в республике.

В Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан подчеркивают, что сегодня многие компании нацелены на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду, а также реализуют комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

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