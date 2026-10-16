В Природном парке «Аслы-Куль» пресен факт незаконного вылова рыбы

Осматривая акваторию, сотрудники парка заметили блики света в камышах. Выехав навстречу, они остановили автомобиль нарушителей и приступили к осмотру. Однако, дав возможность провести лишь поверхностный досмотр, браконьеры резко сорвались с места и скрылись.

Начальник обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова незамедлительно сообщила о происшествии в полицию по номеру 112. К моменту прибытия правоохранителей трое нарушителей уже покинули место.

В результате оперативных действий личности браконьеров установили — ими оказались жители деревни Бурангулово Давлекановского района. При тщательном досмотре выявлено более 20 кг рыбы: щука, окунь, карась, линь и сорожка. Отметим, что на особо охраняемой природной территории рыбалка сетями вообще запрещена.

По словам Гузель Гильмановой, выездные обследования на озере Асликуль проводятся регулярно для усиления инспекционного контроля на территории водного объекта. Для выявления нарушителей инспекторы выезжают в любое время суток, ведь браконьеры сети могут поставить не только днем, но и ночью.

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