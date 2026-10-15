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Год экологии
15 Октября , 04:45

В Башкортостане продолжается Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

В Башкортостане продолжается Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участники могут побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте, а также улучшить экологический рейтинг своего региона.

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По итогам осеннего сезона победители в категориях «Школы», «Колледжи» и «Вузы» получат возможность высадить именной лес в своём регионе.

Итоги акции будут подведены 10 декабря. После этого оргкомитет подберёт подходящие участки для посадки деревьев. Сами лесовосстановительные работы запланированы на 2027 год. После завершения посадок на интерактивной карте проекта «Сохраним лес» появится специальная отметка с координатами и названием нового леса.

«БумБатл» даёт возможность молодым активистам не только сократить объёмы мусора благодаря вторичной переработке, но и напрямую поучаствовать в восстановлении лесного фонда.

Присоединиться к акции просто: необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, указать организацию или заявить о самостоятельном участии, сдать макулатуру в любой удобный пункт приёма, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет на сайте проекта.

Напомним, что Башкортостан на протяжении пяти лет активно участвует в экологической акции и занимает лидирующие позиции.

— В прошлом сезоне Башкортостан собрал 875,7 тонны макулатуры и занял первое место среди крупных регионов. Приглашаем школы, колледжи, высшие учебные заведения и каждого жителя продолжить этот успех. Сдавая бумагу на переработку, вы сохраняете леса и снижаете нагрузку на природу, — подчеркнули в пресс-службе Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2908353

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