В Балтачевском районе прошла Всероссийская акция «Чистый берег»

Жители района, сотрудники администрации, главы сельских поселений, волонтёры и неравнодушные граждане вышли на берега водоёмов, чтобы очистить их от мусора и привести в порядок прибрежные территории.

В ходе мероприятия собрано 12,7 куб. м мусора, очищено 4,7 км береговой линии. Участниками акции стали 530 человек.

Как отметили организаторы, такие акции — это не просто уборка, а вклад в сохранение природы для будущих поколений. Чистота рек, прудов и озёр зависит от каждого. Именно от людей зависит, какую планету они оставят потомкам.

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