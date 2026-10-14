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Год экологии
14 Октября , 05:50

В Балтачевском районе прошла Всероссийская акция «Чистый берег»

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Балтачевском районе состоялась Всероссийская акция «Чистый берег» — часть акции «Вода России». 

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Жители района, сотрудники администрации, главы сельских поселений, волонтёры и неравнодушные граждане вышли на берега водоёмов, чтобы очистить их от мусора и привести в порядок прибрежные территории.

В ходе мероприятия собрано 12,7 куб. м мусора, очищено 4,7 км береговой линии. Участниками акции стали 530 человек.

Как отметили организаторы, такие акции — это не просто уборка, а вклад в сохранение природы для будущих поколений. Чистота рек, прудов и озёр зависит от каждого. Именно от людей зависит, какую планету они оставят потомкам.

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