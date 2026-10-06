Минлесхоз Башкортостана подвел итоги конкурса «Лучший лесной инспектор РБ"

Всего на конкурс поступило 16 заявок от лучших специалистов региона. В результате всесторонней оценки профессиональных знаний жюри определило сильнейших в своих направлениях. В номинации «Лучший инспектор лесной охраны» победу одержал Равиль Абдрашитов (Гафурийское лесничество). В номинации «Лучший инспектор федерального государственного лесного контроля (надзора)» первенствовал Дим Гиляжев (Белорецкий межрайонный отдел). Он же одержал убедительную победу и в номинации «Народный выбор», набрав большее число голосов в ходе онлайн-голосования.

Абсолютным победителем конкурса и обладателем звания «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан» стал Ахтям Файзуллин (Абзелиловское лесничество).

Сегодня труд лесничего технологически трансформировался: на смену бумажным картам пришли цифровые сервисы и гаджеты. В знак признания заслуг и для повышения эффективности работы в полевых условиях победителям номинаций вручили современные смартфоны. Главный приз конкурса - сертификат на новый квадроцикл - был торжественно передан абсолютному победителю Ахтяму Файзуллину.

- Проведение подобных профессиональных соревнований - это важнейший инструмент мотивации наших сотрудников и ключевой элемент популяризации профессии лесовода среди населения и молодежи. Профессия лесного инспектора сегодня требует не только верности традициям, но и высокого владения цифровыми технологиями. Мы видим, как растет престиж нашей работы. Поощрение лучших специалистов современными гаджетами и спецтехникой не просто повышает моральный дух коллективов, но и дает практические возможности для еще более оперативной и надежной охраны лесных богатств Башкортостана, - подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/854953/