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6 Октября , 08:05

Минлесхоз Башкортостана подвел итоги конкурса «Лучший лесной инспектор РБ"

В Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан в рамках реализации целей и задач национального проекта «Экологическое благополучие» подвели итоги ведомственного конкурса «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан». Торжественная церемония чествования и вручения наград победителям состоялась в санатории «Красноусольск» Гафурийского района в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню работников леса и 60-летию министерства.

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Минлесхоз Башкортостана подвел итоги конкурса «Лучший лесной инспектор РБ"Минлесхоз Башкортостана подвел итоги конкурса «Лучший лесной инспектор РБ"
Минлесхоз Башкортостана подвел итоги конкурса «Лучший лесной инспектор РБ"

Всего на конкурс поступило 16 заявок от лучших специалистов региона. В результате всесторонней оценки профессиональных знаний жюри определило сильнейших в своих направлениях. В номинации «Лучший инспектор лесной охраны» победу одержал Равиль Абдрашитов (Гафурийское лесничество). В номинации «Лучший инспектор федерального государственного лесного контроля (надзора)» первенствовал Дим Гиляжев (Белорецкий межрайонный отдел). Он же одержал убедительную победу и в номинации «Народный выбор», набрав большее число голосов в ходе онлайн-голосования.

Абсолютным победителем конкурса и обладателем звания «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан» стал Ахтям Файзуллин (Абзелиловское лесничество).

Сегодня труд лесничего технологически трансформировался: на смену бумажным картам пришли цифровые сервисы и гаджеты. В знак признания заслуг и для повышения эффективности работы в полевых условиях победителям номинаций вручили современные смартфоны. Главный приз конкурса - сертификат на новый квадроцикл - был торжественно передан абсолютному победителю Ахтяму Файзуллину.

- Проведение подобных профессиональных соревнований - это важнейший инструмент мотивации наших сотрудников и ключевой элемент популяризации профессии лесовода среди населения и молодежи. Профессия лесного инспектора сегодня требует не только верности традициям, но и высокого владения цифровыми технологиями. Мы видим, как растет престиж нашей работы. Поощрение лучших специалистов современными гаджетами и спецтехникой не просто повышает моральный дух коллективов, но и дает практические возможности для еще более оперативной и надежной охраны лесных богатств Башкортостана, -  подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/854953/ 

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