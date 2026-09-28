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28 Сентября , 09:59

В Уфе прошла V Международная научная конференция

В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" на базе Уфимского университета науки и технологий прошла V Международная научная конференция «Актуальные вопросы охраны биоразнообразия».

Организатором форума выступил Институт природы и человека Уфимского университета науки и технологий при поддержке Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, Уфимского федерального исследовательского центра РАН, ФГБУ «Башкирский государственный природный заповедник» и ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум».

Конференция была посвящена обсуждению широкого спектра вопросов: изучению и сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, экологическому просвещению, а также участию молодежи в природоохранной и научной деятельности.

В рамках форума состоялась работа секции «Юный исследователь». Свои доклады представили школьники из Уфы, Кумертау, Татышлинского и Белорецкого районов Республики Башкортостан, а также гости из Сыктывкара, Нижнего Тагила, Орла, Калача-на-Дону, Якутска, Казани и Жезказгана (Республика Казахстан). Участники выступали как очно, так и в онлайн-формате.

В состав жюри секции вошла директор ГБУ ДО «Республиканский детский эколого-биологический центр» Екатерина Анатольевна Кошелева.

— Особенно ценно, что в конференции такого уровня активное участие принимают школьники. Юные исследователи изучают редкие виды животных и растений, оценивают состояние почв и атмосферного воздуха в родных городах, работают с декоративными растениями. Их доклады показали отличное владение материалом и искреннюю заинтересованность в изучении природы — а это и есть главный результат нашей работы, — отметила Екатерина Кошелева.

По результатам работы секции были определены победители и призеры.

Среди 5–8 классов:

1 место — Варвара Белых, ученица 7 класса ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (г. Сыктывкар);
2 место — Динур Яныбаев, ученик 8 класса МАОУ «Центр образования № 164» г. Уфа;
2 место — Виктория Дуданова, ученица 8 класса МКОУ «Средняя школа №3» г. Калач-на-Дону (Волгоградская область);
3 место — Татьяна Игнатова, ученица 7 класса ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (г. Сыктывкар).

Среди 9 классов:

1 место — Софья Смирнова, ученица 9 класса ГБОУ РИЛИ;
2 место — Айлина Асадуллина, ученица 9 класса ГБОУ РИЛИ;
3 место — Александр Исаев, ученик 9 класса МКОУ «Средняя школа №3» г. Калач-на-Дону (Волгоградская область).

Среди 10–11 классов:

1 место — Михаил Сухотский, ученик 11 класса МБОУ СОШ №75/42 г. Нижний Тагил (Свердловская область);
2 место — Екатерина Авдеева, ученица 10 класса ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (г. Сыктывкар);
2 место — Рената Шайдуллина, ученица 10 класса, обучающаяся МБУ ДО «Центр детского творчества им. Н. С. Ведерникова» с. Верхние Татышлы (муниципальная Экостанция) МР Татышлинский район;
3 место — Максим Цыркаев, ученик 10 класса МБОУ «Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина» ГО г. Кумертау РБ;
3 место — Матвей Молчанов, ученик 11 класса МКОУ «Средняя школа №3» г. Калач-на-Дону (Волгоградская область).

Организаторы поздравили победителей и призеров, а также поблагодарили всех участников за проявленный интерес к научной деятельности и охране окружающей среды. https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2892539

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