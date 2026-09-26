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Год экологии
26 Сентября , 10:00

В Баймакском районе прошла зкологическая акция

На территории Баймакского района в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и Всероссийской акции «Вода России» состоялась экологическая акция «Чистая Сакмара».

Более 500 жителей из 11 сельских поселений присоединились к мероприятию и вышли на берег реки, чтобы очистить прибрежную зону вдоль родных деревень. Общими усилиями участникам удалось собрать более 300 мешков мусора.

В акции приняли участие неравнодушные местные жители, представители районной администрации, сотрудники организаций и учреждений, а также волонтеры. Организатором мероприятия выступила администрация Баймакского района.

Главная цель акции — не только очистка берега водного объекта, но и привлечение внимания общественности к вопросам бережного отношения к природе. Благодаря слаженной работе всех участников берег реки Сакмара и ее прибрежная территория были приведены в порядок.

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