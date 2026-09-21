В Буздякском районе Башкортостана благоустроен родник

В мероприятии приняли участие представители профильного ведомства, сотрудники местной администрации и неравнодушные жители села, которые внесли активный вклад в реализацию проекта.

Работа с муниципалитетами ведётся на основе их заявок. Однако часто инициаторами благоустройства выступают сами граждане, обеспокоенные состоянием природы родного края. Именно благодаря такому взаимодействию власти и общества удаётся поддерживать чистоту и доступность природных источников.

Всего в 2026 году в Республике Башкортостан планируется благоустроить девять родников. В список вошли источники в Благоварском, Белокатайском, Буздякском, Миякинском, Татышлинском, Калтасинском, Белебеевском и Бирском районах.

Работа по облагораживанию родников ведётся в республике с 2007 года. За это время было приведено в порядок 160 природных источников. За этими цифрами — труд сотен людей, которые бережно относятся к окружающей среде и передают эту культуру будущим поколениям.

— Такие моменты особенно дороги. Благодаря неравнодушным людям к роднику снова будут приходить семьями. Спасибо всем, кто был рядом и помог сделать этот день. Пусть родники в наших сёлах не иссякают — как и желание заботиться о родной земле, — подчеркнул министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Национальный проект «Экологическое благополучие» стартовал в 2025 году по решению Президента России и пришёл на смену нацпроекту «Экология». Он направлен на сохранение и восстановление окружающей среды, оздоровление водных объектов и развитие экологического просвещения.

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