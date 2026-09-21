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Год экологии
21 Сентября , 10:05

Минэкологии Башкортостана проводит серию выездных обследований водных объектов

Сотрудники Уфимского территориального управления Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан проводят серию выездных обследований, в ходе которых проверяется соблюдение условий договоров водопользования. Эта системная работа реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Специалисты оценивают соответствие фактически размещённых сооружений параметрам, зафиксированным в договорах: проверяют длину, ширину, количество понтонов и иных объектов, а также выявляют наличие несогласованных построек — в том числе бань, гаражей и других сооружений. Отдельное внимание уделяется соблюдению права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе.

Одним из объектов обследования стал причал на озере Солдатское в городе Уфе, на который Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан оформлен договор водопользования. Параллельно инспекторы проверяют и другие водные объекты.

— Цель выездных обследований — обеспечить соблюдение природоохранного законодательства, предотвратить самовольное занятие береговой полосы и минимизировать негативное воздействие на водные ресурсы. По итогам обследований при выявлении нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, — отметила главный специалист-эксперт Уфимского территориального управления Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Альбина Садыкова.

Жители могут сообщать о фактах незаконного размещения объектов у водоёмов или ограничения доступа к береговой полосе через официальные каналы связи Минэкологии РБ — это помогает своевременно выявлять и устранять нарушения.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2886590

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