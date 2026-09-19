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Год экологии
19 Сентября , 09:55

Победители «БумБатла» смогут вырастить собственный именной лес

Победители Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в категориях «Школы», «Колледжи» и «Вузы» получат возможность высадить именной лес в своем регионе. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Итоги будут подведены 10 декабря. Лидерам вручат специальные сертификаты. На их основании оргкомитет «БумБатла» подберет подходящие локации для посадки деревьев в соответствующих регионах России. Сами лесовосстановительные работы запланированы на 2027 год.

В зависимости от климатических особенностей региона и выбранного сезона высадка молодых деревьев пройдет весной или осенью. После завершения посадок на интерактивной карте проекта «Сохраним лес» появится специальная отметка с координатами и названием нового леса.

Присоединиться к акции «БумБатл» просто: необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, указать организацию или заявить самостоятельное участие, сдать макулатуру в любой удобный пункт приема, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет на сайте проекта. Итоги соревнования подведут 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. За шесть лет к акции присоединились 11,6 млн человек, которые отправили на переработку 697,8 тыс. тонн макулатуры.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Источник: НацпроектыРФ

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2886575
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