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Год экологии
18 Сентября , 07:47

Необычный гость деревни Копей-Кубово Буздякского района

В деревне Копей-Кубово Буздякского района произошла история, которая заставляет улыбнуться и задуматься. Дачник и охотник Виталий Иванович Гусев снял на видео необычного гостя, повадившегося во двор к соседям. Каждый вечер, ровно в одно и то же время — как только коровы возвращаются домой, а хозяева выставляют для кошек миску с парным молоком, — во дворе появляется... ёжик.

Маленький хитрец, судя по всему, давно усвоил: вечерняя дойка — это не только хозяйские хлопоты, но и гарантированный ужин для него самого. Приходит он всегда вовремя, будто сверяет часы по стаду.
Ёж — животное с удивительно точными биологическими часами. Он ведёт сумеречный и ночной образ жизни, а его активность напрямую привязана к режиму окружающей среды. Если во дворе регулярно появляется еда в одно и то же время, ёж быстро запоминает этот «график» и начинает приходить заранее, ориентируясь на косвенные сигналы: звуки, запахи, движение людей и животных.

Кстати, молоко — не самый типичный корм для ежа. В природе он питается насекомыми, слизнями, дождевыми червями, мелкими грызунами и даже лягушками. Молоко же взрослые ежи усваивают плохо — оно может вызвать расстройство пищеварения. Так что угощение, хоть и от чистого сердца, для колючего гостя скорее лакомство, чем польза.

Спасибо Виталию Ивановичу за неравнодушие и интересный сюжет.

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