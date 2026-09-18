Необычный гость деревни Копей-Кубово Буздякского района

Маленький хитрец, судя по всему, давно усвоил: вечерняя дойка — это не только хозяйские хлопоты, но и гарантированный ужин для него самого. Приходит он всегда вовремя, будто сверяет часы по стаду.

Ёж — животное с удивительно точными биологическими часами. Он ведёт сумеречный и ночной образ жизни, а его активность напрямую привязана к режиму окружающей среды. Если во дворе регулярно появляется еда в одно и то же время, ёж быстро запоминает этот «график» и начинает приходить заранее, ориентируясь на косвенные сигналы: звуки, запахи, движение людей и животных.

Кстати, молоко — не самый типичный корм для ежа. В природе он питается насекомыми, слизнями, дождевыми червями, мелкими грызунами и даже лягушками. Молоко же взрослые ежи усваивают плохо — оно может вызвать расстройство пищеварения. Так что угощение, хоть и от чистого сердца, для колючего гостя скорее лакомство, чем польза.

Спасибо Виталию Ивановичу за неравнодушие и интересный сюжет.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2882422