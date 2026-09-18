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Год экологии
18 Сентября , 07:18

Итоги Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» впечатляют

Четвёртый год подряд Башкортостан стал центром притяжения для лучших студентов-геологов планеты в рамках проведения IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Цифры масштабны: 40 команд, более 300 участников из 19 субъектов России и 13 зарубежных стран. Соревнования проходили на базе парка «Патриот» и три полевых испытания в Ишимбайском районе вблизи села Макарово.

География экскурсий – от визит-центра геопарка Торатау до «Золотых гвоздей России» – разрезов Усолка и Дальний Тюлькас. Гости открыли для себя карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ, геологические разрезы перми, карбона, девона и венда. А ещё посетили памятники горнозаводской промышленности Урала XVIII века – сёла Верхотор и Воскресенское.
 
Кто забрал золото?

Гран-при – Санкт-Петербургский горный университет.
I место – Московский государственный университет;
II место – Санкт-Петербургский государственный университет;
III место разделили команды из Уфимского университета науки и технологий, Воронежского государственного университета, Российского государственного университета нефти и газа.
 
Но главный результат не в наградах. Лучшие студенты пройдут стажировки в «Башнефтегеофизике», «Башмеди», «Нордголд», «ОКТО золото», «Сибзолото», «Русская медная компания», «Мангазея Майнинг». Программа стажировок обеспечит предприятия перспективными кадрами, а молодым специалистам откроет возможности для трудоустройства. А это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
 
И как подчёркивает Глава Башкортостана Радий Хабиров, пусть память о нашем гостеприимном регионе всегда живёт в сердцах участников «ГеоВызова». А если кто-то захочет остаться в нашей республике, учиться, работать, жить, – будем только рады.

Самые яркие моменты геологического чемпионата в видеоролике по ссылке:  https://rutube.ru/video/addec2a5d93babbfe50004e909128fed/

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2882335

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