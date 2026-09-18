Итоги Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» впечатляют

География экскурсий – от визит-центра геопарка Торатау до «Золотых гвоздей России» – разрезов Усолка и Дальний Тюлькас. Гости открыли для себя карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ, геологические разрезы перми, карбона, девона и венда. А ещё посетили памятники горнозаводской промышленности Урала XVIII века – сёла Верхотор и Воскресенское.



Кто забрал золото?

Гран-при – Санкт-Петербургский горный университет.

I место – Московский государственный университет;

II место – Санкт-Петербургский государственный университет;

III место разделили команды из Уфимского университета науки и технологий, Воронежского государственного университета, Российского государственного университета нефти и газа.



Но главный результат не в наградах. Лучшие студенты пройдут стажировки в «Башнефтегеофизике», «Башмеди», «Нордголд», «ОКТО золото», «Сибзолото», «Русская медная компания», «Мангазея Майнинг». Программа стажировок обеспечит предприятия перспективными кадрами, а молодым специалистам откроет возможности для трудоустройства. А это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».



И как подчёркивает Глава Башкортостана Радий Хабиров, пусть память о нашем гостеприимном регионе всегда живёт в сердцах участников «ГеоВызова». А если кто-то захочет остаться в нашей республике, учиться, работать, жить, – будем только рады.

Самые яркие моменты геологического чемпионата в видеоролике по ссылке: https://rutube.ru/video/addec2a5d93babbfe50004e909128fed/.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2882335