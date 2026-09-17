Башкортостан вошёл в число лидеров акции «Выбираю чистый воздух»

Пять лет тысячи людей — от Кавказа до Заполярья — каждый день доказывали простую вещь: чистый воздух начинается с нашего выбора. Пятый сезон акции стал рекордным за всю историю проекта.

Заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации Максим Корольков озвучил главные цифры. Участники акции прошли 1 миллион 68 тысяч 530 «чистых» километров — это почти в два раза больше, чем год назад, и абсолютный рекорд за всю историю проекта. Благодаря переходу на альтернативный транспорт удалось избежать образования более 200 тонн вредных выбросов.

Республика Башкортостан активно включилась в акцию: марафон поддержали в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Жители показали, что готовы менять привычки ради будущего.

В номинации «Самое активное предприятие» победила Башкирская содовая компания из Стерлитамака. Когда сотрудники целыми семьями выходят на забеги, ходят пешком и выбирают экологичный транспорт — это и есть настоящая имиджевая история компании. Стерлитамак также стал лучшим среди крупных городов: здесь прошли масштабные заезды и беговые марафоны, а ярким стартом стал День 1000 велосипедистов 30 мая — жители и гости города вышли на маршрут, чтобы поддержать акцию.

Всего в Башкортостане участники прошли более 41 тысячи «чистых» километров, а мероприятия собрали больше четырёх с половиной тысяч человек.

– Для нас большая честь быть в рядах тех, кто не остаётся в стороне и реальными делами делает воздух в наших городах чище. Наша республика активно включилась в акцию — мы поддержали марафон в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, и жители показали, что готовы менять привычки ради будущего. Особенно приятно, что в номинации «Самое активное предприятие» победила Башкирская содовая компания из Стерлитамака: когда сотрудники целыми семьями выходят на забеги, ходят пешком и выбирают экологичный транспорт — это и есть настоящая имиджевая история компании. Благодарю всех организаторов за возможность стать частью такого важного движения. Республика Башкортостан и дальше будет поддерживать инициативы по улучшению качества воздуха и сохранению природы для будущих поколений. Поздравляю всех победителей и участников марафона и благодарю за ответственность и неравнодушие — каждый из вас делает осознанный выбор в пользу экологии, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

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