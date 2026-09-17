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Год экологии
17 Сентября , 05:50

Башкирские нефтяники представили экологическую инициативу

Накануне всемирного дня чистоты волонтеры «Башнефть-Добычи» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» передали на переработку отработавшие свой ресурс элементы питания. Партия батареек, сформированная в этом году, стала самой крупной за пять лет, что башкирские нефтяники реализуют экологическую инициативу.

В течение года в офисах нефтегазодобывающего предприятия в Уфе, Ишимбае, Октябрьском, Дюртюлях, Нефтекамске и Янауле было собрано 200 килограммов, отработавших свой ресурс батареек, аккумуляторов, пауэрбанков, сотовых телефонов и прочей мобильной электроники.

Экологическую инициативу по раздельному сбору отработавших свой ресурс батареек башкирские нефтяники запустили в 2022 году. С тех пор было собрано и направлено на вторичную переработку 675 килограммов элементов питания. Постепенный рост вовлеченности работников в реализацию природоохранной инициативы стал наглядным примером роста личной ответственности башкирских нефтяников.  

Собранные волонтерами «Башнефть-Добычи» старые батарейки будут переработаны в первичное сырье — железо, цинк, марганец и графит — на специализированном заводе в Челябинске.   

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