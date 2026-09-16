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Год экологии
16 Сентября , 09:25

В Павловское водохранилище выпустили более 60 тысяч мальков стерляди

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» Башкирская генерирующая компания выпустила 60 753 малька стерляди в Павловское водохранилище (река Уфимка) в районе села Караидель Караидельского района Республики Башкортостан.

Молодь стерляди была выращена в рыбном хозяйстве города Чайковский Пермского края и доставлена к месту выпуска. Выпуск осуществлялся под строгим контролем специалистов Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (отдел мониторинга водных ресурсов) и Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Как отметил главный специалист-эксперт Уфимской межрайонной службы охраны животного мира Минэкологии Башкортостана Евгений Глинкин, выпуск стерляди — сложная процедура, включающая вылов, перевозку и адаптацию рыбы к естественной среде. По его словам, данная мера позволяет восполнять популяции ценных видов рыб и формировать долгосрочную систему сохранения природных экосистем.

— Благодаря хорошей кормовой базе и благоприятным условиям Павловское водохранилище идеально подходит для успешного роста и воспроизводства популяции стерляди, — подчеркнул эксперт.

Место выпуска выбрано не случайно. В Павловском водохранилище сочетаются факторы, необходимые для успешной адаптации и выживания молоди: богатая кормовая база, наличие зимовальной ямы, стабильный гидрологический режим и плавный вход в воду.

Мероприятие по восстановлению водных биоресурсов проведено за счёт средств Башкирской генерирующей компании в рамках федерального проекта «Экологическое благополучие». Выпуск молоди является компенсационной мерой за нанесённый ранее ущерб природе.

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