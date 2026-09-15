+19 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год экологии
15 Сентября , 10:58

Авиапатрулирование лесного фонда Башкирии составило 707 часов с начала сезона

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Республике Башкортостан продолжается системная работа по мониторингу лесного фонда, направленная на раннее выявление природных очагов и оперативное реагирование на угрозы возгораний.

С учетом обширной площади лесов региона и горно-лесистого рельефа авиапатрулирование остается одним из ключевых инструментов превентивного контроля. Мониторинг с воздуха позволяет фиксировать задымления на самых труднодоступных участках и незамедлительно передавать точные координаты наземным лесопожарным службам.

С начала пожароопасного сезона специалисты выполнили 227 вылетов, а суммарный налет превысил 707 часов (для сравнения: за аналогичный период прошлого года совершено 126 полетов). В текущем сезоне экипажи авиамониторинга своевременно обнаружили два лесных возгорания на территориях Бурзянского и Учалинского лесничеств, что позволило оперативно стянуть силы и не допустить разрастания огня.

- В этом сезоне мы почти в два раза увеличили число вылетов по сравнению с прошлым годом. Подобная интенсивность работы летчиков-наблюдателей полностью оправдана: такой подход позволяет направлять бригады точно в очаг и ликвидировать угрозу с наименьшими затратами сил и средств, - отметил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Мониторинг лесопожарной обстановки в Башкортостане продолжается в ежедневном режиме с привлечением авиации, беспилотных комплексов, системы видеомониторинга и наземных мобильных патрулей.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru