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ДзенАнтитеррор
Год экологии
14 Сентября , 06:12

Разрешения на посещение нацпарков можно будет оформлять через «Госуслуги»

Национальные парки подключат к сервису оформления онлайн-разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) через портал госуслуг. Такую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания о развитии туризма, которое состоялось в августе 2026 года во время рабочей поездки председателя правительства на Алтай.

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Михаил Мишустин дал и другие поручения. Так, Минтрансу и Минприроды необходимо определить механизмы улучшения транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Также Минэкономразвития, Минстрою, Минприроды и Минфину совместно с правительством Ставропольского края предстоит определить потребность в объектах водоснабжения и водоотведения для приоритетных туристских инвестпроектов на кавказских Минеральных Водах. Минтранс, Минэнерго, Минприроды и Минстрой, в свою очередь, будут работать над развитием речной причальной инфраструктуры, берегоукрепления, заправок и сервиса на маршруте «Золотое кольцо».

Отдельный блок поручений касается кадров. Минэкономразвития и Минобрнауки подготовят список отраслевых объединений и организаций, которые будут привлечены к проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гостеприимство, сервис и оказание услуг». Кроме того, с 2027 года планируется повышать квалификацию преподавателей профильных дисциплин, а работников образования в сфере сервиса и туризма — направлять на стажировки. К работе будут подключены Минпросвещения и Минтруд.

Минобрнауки и Минпросвещения поручено актуализировать ФГОС высшего и среднего профессионального образования в сфере туризма. А Минтруду и Минэкономразвития поручено разработать и утвердить профессиональный стандарт «Специалист по формированию, продвижению и реализации туристского продукта». К его созданию привлекут участников отрасли, научных и образовательных организаций, а также экспертов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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