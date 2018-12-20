Министр экологии Башкирии: жителей села надо приучить собирать и сдавать мусор в мешках

Если раньше за сбор, вывоз и утилизацию мусора отвечали муниципалитеты, то с нового года это станет заботой четырех региональных операторов, соглашения с которыми заключены на 10 лет. Меняются также «мусорные нормативы и тарифы» для населения.

На заседании парламентской фракции партии «Единая Россия» в Госсобрании и.о. министра природопользования и экологии Мирхайдар Фатхуллин рассказал, что «в деревнях, пока не будут оборудованы места для сбора мусора, в первом квартале население бытовой мусор будет сдавать в мешках, людей надо приучить собирать мусор, не создавать стихийные свалки, которые наносят урон окружающей среде».

В Башкортостане предстоит построить девять полигонов ТКО, 26 мусоросортировочных комплексов, 48 мусороперегрузочных пунктов.

В понедельник на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкортостана Радий Хабиров заявил, что плата жителей за новую коммунальную услугу — вывоз мусора — не должна превышать 70 рублей с человека. А в отдалённых населённых пунктах эта сумма должна быть снижена вдвое — до 35 рублей с человека. Радий Хабиров поручил проконтролировать, чтобы с 1 января 2019 года в квитанциях, которые получат жители, не оказалось двойных платежей — той суммы, которую они платили ранее в рамках общедомовых расходов за вывоз мусора, и суммы за новую коммунальную услугу. До конца 2019 года главам муниципалитетов поручено оборудовать в каждом населённом пункте современные контейнерные площадки, предусмотрев, в том числе, возможность раздельного сбора мусора.

Также с 1 января 2019 года предлагается возмещать отдельным категориям граждан плату за вывоз ТКО путём перерасчета двух мер социальной поддержки. Одна из них — ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, ветеранам труда, многодетным семьям. Этой мерой будет охвачено 505 тысяч человек. На эти цели будет выделено 5,1 млрд рублей, из них 2,2 млрд — из федерального и 2,9 млрд — из республиканского бюджетов.