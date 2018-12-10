В Башкирии назрела проблема организации мест для складирования отходов на селе

«На сегодня на селе остро стоит проблема не только с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО), но и строительного мусора и растительных отходов, которые образуются в результате деятельности личных подсобных хозяйств, — отметил Шафиков. — Конечно, с переходом на новую систему обращения с отходами сельские территории будут охвачены деятельностью региональных операторов. Но что делать со строительными отходами, которые появляются, например, при разборе дома, сарая и других хозяйственных построек? С некоторых пор сжигать такой мусор запрещено. Транспортировка объемного строительного мусора до полигона, который, как правило, находится на значительном удалении, является непосильной нагрузкой для бюджета сельской семьи».