В Башкирии назрела проблема организации мест для складирования отходов на селе

В целом, жители сельских территорий, а это около 40% четырехмиллионного населения региона, испытывают сложности со сбором и вывозом отходов разных категорий.
«На сегодня на селе остро стоит проблема не только с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО), но и строительного мусора и растительных отходов, которые образуются в результате деятельности личных подсобных хозяйств, — отметил Шафиков. — Конечно, с переходом на новую систему обращения с отходами сельские территории будут охвачены деятельностью региональных операторов. Но что делать со строительными отходами, которые появляются, например, при разборе дома, сарая и других хозяйственных построек? С некоторых пор сжигать такой мусор запрещено. Транспортировка объемного строительного мусора до полигона, который, как правило, находится на значительном удалении, является непосильной нагрузкой для бюджета сельской семьи».
Мурад Шафиков привел в пример историю с жителем Мелеузовского района, которого оштрафовали на шесть тысяч рублей за то, что он выбросил на сельскую свалку мусор после демонтажа старого дома.