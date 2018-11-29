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29 Ноября 2018, 16:00

В Мишкинском районе прошла акция по сбору отработанных батареек и ламп

Учащиеся основной школы села Ленинское стали участниками акции по сбору отслуживших батареек и ртутьсодержащих энергосберегающих лампочек.

Учащиеся основной школы села Ленинское стали участниками акции по сбору отслуживших батареек и ртутьсодержащих энергосберегающих лампочек.
Учащиеся основной школы села Ленинское с ответственностью отнеслись к поставленной задаче пропаганды бережного отношения к энергии и природным ресурсам. Была создана агитбригада старшеклассников-активистов, организована акция по сбору отслуживших батареек и ртутьсодержащих энергосберегающих лампочек, проводились тематические классные часы. Школьники распространяли информационные буклеты. Местные жители охотно откликнулись на призыв. В здании школы была установлена переносная коробка для сбора вредоносного мусора, который активисты переправляли в специальные контейнеры — экобоксы, находящиеся в райцентре.
Е. Мурзанаева, учитель ООШ села Ленинское
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