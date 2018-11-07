Как в Мишкинском районе будет реализовываться мусорная реформа

С 1 января 2019 года услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будут оказываться региональным оператором







Необходимость реформы системы обращения с отходами в стране назрела давно. Для Республики Башкортостан проблема с полигонами, куда вывозятся отходы, стоит особенно остро.







В РБ всего 36 полигонов, соответствующих санитарным требованиям и внесенных в реестр ГРОРО. Чем ближе подходит начало нового года, тем больше волнует вопрос обращения с отходами простого жителя сельского поселения. Вопросов больше, чем ответов. Что же прояснилось с определением регионального оператора, об этом мы беседуем заместителем главы администрации по вопросам строительства и жизнеобеспечения администрации района Вадимом Хановым.







— В республике около 3500 несанкционированных свалок. Токсичные вещества, которые там накапливаются, загрязняют почву и воду, что угрожает здоровью и жизни людей. В настоящее время формируется институт региональных операторов. Региональный оператор по обращению с ТКО будет отвечать за всю цепочку: транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение отходов. Это позволит значительно снизить экологическую нагрузку. Термин «твердые коммунальные отходы» введен 1 января 2015 года и пришел на смену ТБО, а обращение с ТКО стало одной из коммунальных услуг.







Твердые коммунальные отходы — это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.







Если в настоящее время обращением с ТКО занимаются одновременно несколько организаций (кто-то транспортирует, кто-то обрабатывает, кто-то утилизирует), то с 1 января 2019 года на федеральном уровне решено систематизировать этот процесс и создать условия для предоставления качественной услуги — региональными операторами.







— Какая организация будет предоставлять эти услуги в нашем районе?



— По результатам конкурсного отбора организация ООО «Дюртюлимелиоводстрой» была выбрана региональным оператором по обращению с ТКО в зонах деятельности регионального оператора № 2, 4+. В зону деятельности регионального оператора № 2 вошли 12 муниципальных районов и 2 городских округа: ГО городов Агидель и Нефтекамск, МР Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы. В зону деятельности регионального оператора № 4+ — ЗАТО г. Межгорье.







Региональный оператор отвечает за весь цикл обращения с ТКО: транспортировку, обработку, захоронение. Его услуги оплачивает собственник ТКО.







По договору на оказание услуг региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в местах, которые в нем определены. Ответственность за обращение с ТКО у регионального оператора появляется с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления.







Ответственность по созданию контейнерных площадок возложена на органы местного самоуправления, также они ведут реестр мест накопления ТКО и размещают информацию о внесении или изменении данных в этом реестре в сети интернет.







— Кто будет содержать контейнерную площадку?



— Собственник земельного участка, на котором она установлена. В случае установки контейнерной площадки на придомовой территории она относится к общему имуществу МКД, и за ее содержание, ремонт отвечает управляющая организация. Если контейнерная площадка расположена на муниципальной земле, то бремя ее содержания возлагается на муниципалитет.







В случае обнаружения региональным оператором несанкционированных мест складирования ТКО, объем которых превышает 1куб.м, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО. Далее уведомить собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в течение 30 дней. В случае, если это не обеспечивается и не заключается договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после уведомления собственника земельного участка самостоятельно ликвидирует место несанкционированного размещения ТКО. Далее в судебном порядке региональный оператор взыскивает расходы с собственника земельного участка.

— С чего начнется оказание услуг для рядового жителя?



— С 1 января 2019 года все граждане, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели согласно закону обязаны заключить договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором и оплачивать данную услугу. Все ранее заключенные договора на размещение и транспортирование отходов будут считаться недействительными. Право на освобождение от заключения договора не имеет ни одно юридическое лицо за исключением случаев, предусмотренных законом.







Форма типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО утверждена Постановлением Правительства РФ № 1156 от 11 ноября 2016 года, в нем предусмотрено определение объема, места сбора и накопления ТКО, в том числе крупногабаритных, способ складирования, периодичность вывоза.







— Что можете сказать по оплате услуг?



— Оплата за вывоз ТКО начисляется в зависимости от количества человек, проживающих (зарегистрированных) в квартире или индивидуальном жилом доме, тарифа и норматива накопления. Нормативы накопления ТКО на территории РБ были утверждены Правительством РБ № 466 от 12 октября 2017 года. Они составляют на одного человека/год:



– многоквартирные дома — 2, 6 куб. м (в том числе 0,3 куб.м крупногабаритные отходы);



– индивидуальные жилые строения 3,7 куб м (в том числе 0,3 куб.м крупногабаритные отходы).







— Есть ли какие-то требования по сбору ТКО?



— Потребители обязаны собирать ТКО в местах, определенных схемой обращения с отходами. В договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенном с региональным оператором, должен быть указан способ складирования ТКО. В соответствии с ним потребители собирают отходы одним из следующих способов:



– емкости на контейнерных площадках;



– пакеты, мешки или другие специально предназначенные емкости, отвечающие требованиям, установленным региональным оператором.







Крупногабаритный отход — мебель, техника и др. — собирается в бункерах или на специальных площадках, предназначенных для этих целей. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО обязаны заключить собственники твердых коммунальных отходов, которые обязуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.







Собственники ТКО — это собственники помещений в многоквартирных домах; собственники частных домовладений (индивидуального жилья); юридические лица и индивидуальные предприниматели (в том числе хозяйствующие субъекты и хозяйственные товарищества, гаражные кооперативы), в результате деятельности которых образуются ТКО.







— На основании чего устанавливается стоимость услуг регионального оператора ТКО?