Участники движения «Орлята России» МБОУ ПМШ №2 с.Мишкино поздравили своих пап

Это человек, который учит нас быть смелыми, держит своё слово и всегда находит решение даже в самой сложной ситуации. За его широкой спиной всегда тепло и спокойно, а его совет — самый мудрый. Быть хорошим отцом — ответственная и важная работа. Для сына папа — главный пример, а для дочери — защитник и помощник. Защитить, показать, объяснить, научить может только папа. Этот праздник особенный — это возможность выразить свою любовь, уважение и благодарность за всё, что он делает для семьи. Это день чествования тех отцов, которые смогли стать для своих детей настоящими героями. День отца — отличный повод сказать «спасибо» нашим защитникам, наставникам и лучшим друзьям. И юные «орлята» сделали это весело, дружно и очень активно!

Как это было?

Учеников 1 «Б» класса ждали интерактивные игры, где первоклассники соревновались в ловкости, скорости и сообразительности, примеряя на себя разные «папины профессии». Мальчишки и девчонки отгадывали сложные загадки, вспоминали самые главные качества своих отцов и даже учились строить «дома» и «чинить автомобили» на скорость! Смех, азарт и командный дух «орлят» наполнили класс по-настоящему праздничной атмосферой. Ребята не только отлично повеселились, но и поняли, как важны поддержка, забота и крепкое отцовское плечо. Праздник в 1 «Б» стал настоящим уроком любви и уважения к семье. Теперь каждый первоклассник точно знает: папа — это надёжная опора, мудрый советчик и самый верный друг.

Свою любовь и признательность выразили и ученики 2 «Б» класса. Ребята от всей души поздравили дорогих пап! Они взяли минусовку известной песни «Голубой вагон» и придумали свои слова про папу. Получилась тёплая и весёлая песня, которую дети пели с особым чувством. Каждое слово — от сердца! На уроке технологии второклассники сделали подарки для пап. Мы очень надеемся, что папы улыбнулись, получив такой трогательный сюрприз. «Дорогие папы! Спасибо вам за поддержку, заботу, терпение и любовь. За то, что вы рядом, за то, что вы — пример, за то, что вы есть. Мы вас очень любим и ценим!» — говорят ученики 2 «Б».

«Орлята» 3 «Б» класса вместе с классным руководителем изготовили большую поздравительную открытку. Каждый ребёнок вложил в неё частичку души, написав самые тёплые и искренние слова. «Дорогие папы! От всей души поздравляем вас с праздником! Спасибо, что вы есть! Желаем, чтобы здоровье не подводило, а сердце оставалось таким же добрым! Мы вас любим!» — обращаются к своим отцам ученики 3 «Б».

С огромным трепетом и старанием готовили подарки для своих пап и «орлята» 4 «Б» класса. Каждый ребёнок вложил в свою поделку частичку души. В этих, казалось бы, простых вещах — самая искренняя детская любовь и благодарность. «Мы от всего сердца поздравляем всех отцов, дедушек и наставников с наступающим праздником! — пишут ученики 4 «Б». — Желаем вам богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в делах и как можно больше поводов для гордости за своих детей. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и уют. Спасибо вам за то, что вы есть. Мы вас очень любим! С наилучшими пожеланиями, ученики и классный руководитель 4 «Б» класса».

С праздником, с Днём отца! Желаем всем папам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и множества поводов для гордости за своих детей. Спасибо вам за то, что вы есть.