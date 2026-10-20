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20 Октября , 05:20

Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"

Сотрудники службы семьи Мишкинского района провели семейный выходной «Папина школа» в Малонакаряковской сельской библиотеке

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Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"

Организаторы планировали не просто поздравить мужчин, но и напомнить о глубоком историческом значении отцовства. В программе значился рассказ о том, как менялся статус отца в России: от традиционного образа защитника, добытчика и главного наставника, передававшего сыновьям ремесло, а дочерям — уважение к труду, до современного статуса праздника. Важно было донести до жителей, что День отца, долгое время бывший локальной традицией отдельных городов, теперь официально утвержден указом Президента и отмечается по всей стране.

Это мероприятие было не про учебники и оценки, а про те самые важные уроки, которые дети получают от своих пап: как быть надёжным, как не сдаваться, когда сложно, и как даже в простом деле проявить терпение и любовь к семье.

Зал библиотеки наполнился звонкими детскими голосами. Встреча началась с задорной кричалки «Шел по крыше воробей», которая мгновенно сняла любое стеснение и задала по-настоящему теплый тон всему вечеру.

Психолог службы семьи Мишкинского района Наталья Карелина увлекательно рассказала об истории праздника, подчеркнув, что теперь это общенациональная дата, объединяющая миллионы семей. Она поведала детям о роли отца на Руси, и эти слова нашли живой отклик в зале — многие ребята с гордостью смотрели на своих пап, узнавая в них тех самых защитников и наставников.

Центральным событием стала творческая мастерская. Дети с увлечением создавали портреты пап-супергероев, наделяя их самыми земными, но от этого не менее ценными способностями. В детских записках папы предстали настоящими мастерами на все руки: один виртуозно лепит пельмени, другой способен оживить любую сломанную игрушку, третий водит машину не хуже гонщика, а кто-то даже умеет смешно шевелить ушами.

Интерактивная часть превзошла ожидания. В игре «Передай мячик и скажи слово» мяч летал по залу, собирая букет из прилагательных: сильный, мужественный, добрый, любимый... Викторина «Семейная смекалка» заставила всех всерьез задуматься: участники вспоминали, кто был отцом Александра Сергеевича Пушкина, и разгадывали «отчество» Буратино. За правильные ответы команды получали памятные жетоны, подогревая здоровый дух соперничества.

Финалом стала веселая игра-шутка со шнуровкой ботинок. Она наглядно и с юмором показала родителям, сколько терпения требуется, чтобы научить ребенка простым вещам, и какую радость приносят его первые самостоятельные успехи.

В этот день папы вместе со своими детьми участвовали в творческих мастер-классах и конкурсах. Папы показывали свои «фирменные» навыки, а ребята с восторгом повторяли. Было много смеха, поддержки и гордости: дети видели, как сильны и заботливы их отцы, а папы — как внимательно и старательно дети перенимают их опыт.

Библиотекарь Светлана Васильева подготовила для гостей обзор книжной выставки «Папа и я — команда!». На стендах были собраны книги о приключениях, семейных ценностях и тёплых отношениях между детьми и родителями — отличный повод взять издание домой и почитать вместе с папой.

В финале каждый ребёнок получил памятные подарки, а сами дети вручили папе самодельную открытку.

Спасибо всем отцам, которые нашли время прийти, поделиться своим теплом и стать героями этого дня! Пусть уроки «Папиной школы» остаются с детьми надолго.

Праздник «Папина школа» стал не просто формальным мероприятием, а настоящим днем единения. Он в очередной раз доказал, что крепкие семейные узы, традиции уважения и искренняя благодарность родителям — это самый надежный фундамент счастья, на котором держится семья.

Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"
Автор:Раиля Аптикаева
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