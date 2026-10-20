Сотрудники службы семьи с.Мишкино провели семейный выходной "Папина школа"

Организаторы планировали не просто поздравить мужчин, но и напомнить о глубоком историческом значении отцовства. В программе значился рассказ о том, как менялся статус отца в России: от традиционного образа защитника, добытчика и главного наставника, передававшего сыновьям ремесло, а дочерям — уважение к труду, до современного статуса праздника. Важно было донести до жителей, что День отца, долгое время бывший локальной традицией отдельных городов, теперь официально утвержден указом Президента и отмечается по всей стране.

Это мероприятие было не про учебники и оценки, а про те самые важные уроки, которые дети получают от своих пап: как быть надёжным, как не сдаваться, когда сложно, и как даже в простом деле проявить терпение и любовь к семье.

Зал библиотеки наполнился звонкими детскими голосами. Встреча началась с задорной кричалки «Шел по крыше воробей», которая мгновенно сняла любое стеснение и задала по-настоящему теплый тон всему вечеру.

Психолог службы семьи Мишкинского района Наталья Карелина увлекательно рассказала об истории праздника, подчеркнув, что теперь это общенациональная дата, объединяющая миллионы семей. Она поведала детям о роли отца на Руси, и эти слова нашли живой отклик в зале — многие ребята с гордостью смотрели на своих пап, узнавая в них тех самых защитников и наставников.

Центральным событием стала творческая мастерская. Дети с увлечением создавали портреты пап-супергероев, наделяя их самыми земными, но от этого не менее ценными способностями. В детских записках папы предстали настоящими мастерами на все руки: один виртуозно лепит пельмени, другой способен оживить любую сломанную игрушку, третий водит машину не хуже гонщика, а кто-то даже умеет смешно шевелить ушами.

Интерактивная часть превзошла ожидания. В игре «Передай мячик и скажи слово» мяч летал по залу, собирая букет из прилагательных: сильный, мужественный, добрый, любимый... Викторина «Семейная смекалка» заставила всех всерьез задуматься: участники вспоминали, кто был отцом Александра Сергеевича Пушкина, и разгадывали «отчество» Буратино. За правильные ответы команды получали памятные жетоны, подогревая здоровый дух соперничества.

Финалом стала веселая игра-шутка со шнуровкой ботинок. Она наглядно и с юмором показала родителям, сколько терпения требуется, чтобы научить ребенка простым вещам, и какую радость приносят его первые самостоятельные успехи.

В этот день папы вместе со своими детьми участвовали в творческих мастер-классах и конкурсах. Папы показывали свои «фирменные» навыки, а ребята с восторгом повторяли. Было много смеха, поддержки и гордости: дети видели, как сильны и заботливы их отцы, а папы — как внимательно и старательно дети перенимают их опыт.

Библиотекарь Светлана Васильева подготовила для гостей обзор книжной выставки «Папа и я — команда!». На стендах были собраны книги о приключениях, семейных ценностях и тёплых отношениях между детьми и родителями — отличный повод взять издание домой и почитать вместе с папой.

В финале каждый ребёнок получил памятные подарки, а сами дети вручили папе самодельную открытку.

Спасибо всем отцам, которые нашли время прийти, поделиться своим теплом и стать героями этого дня! Пусть уроки «Папиной школы» остаются с детьми надолго.

Праздник «Папина школа» стал не просто формальным мероприятием, а настоящим днем единения. Он в очередной раз доказал, что крепкие семейные узы, традиции уважения и искренняя благодарность родителям — это самый надежный фундамент счастья, на котором держится семья.