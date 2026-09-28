В Башкортостане реализуют 419 приоритетных инвестпроектов на 1,2 трлн рублей

Отметим, что Башкортостан впервые обеспечил семилетнее непрерывное увеличение инвестиций.

– Это прямое следствие системной работы по поддержке бизнеса, которая предусматривает подбор оптимальных механизмов для каждого проекта, – подчеркнул Рустам Муратов. – Республиканские меры содействия реализации предпринимательских инициатив включают предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, отраслевых субсидий и налоговых льгот – всего более 70 инструментов.

Решение о поддержке проектов принимают на регулярных заседаниях Инвестиционного комитета Башкортостана в формате «Инвестчас», которые проводит Глава республики. При этом комплекс стимулирующих мер на постоянной основе дополняют новыми инструментами и механизмами.

Вице-премьер отметил, что каждый рубль господдержки приносит более 12 рублей налоговых поступлений от бизнеса.

Руководитель региона поблагодарил Минэкономразвития Башкортостана за активную работу, а также поручил проанализировать деятельность Представительства республики в Москве в части содействия привлечению инвестиций.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-realizuyut-419-prioritetnyh-investproektov-na-12-trln-rubley-92730/