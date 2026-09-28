В 2026 г. на муниц. «Предпринимательских часах» рассмотрели 2,5 тыс. проектов

Взаимодействие с бизнес-сообществом в городах и районах курируют профильные заместители глав администраций – бизнес-шерифы. Их основная задача – сопровождать предпринимателей в реализации их проектов, рассказывать о мерах поддержки и помогать её получить. Еженедельно они проводят «Предпринимательские часы», куда приглашают представителей бизнеса, вместе рассматривают инициативы, решают сложные вопросы.

С прошлого года к «Предпринимательским часам» добавились «Креативные часы». Их проводят для того, чтобы поддержать бизнесменов, которые работают в сфере креативных индустрий. Всего провели уже 169 таких совещаний.

Отметим, что институт бизнес-шерифов, созданный по инициативе Главы Башкортостана в 2019 году, признан одной из лучших инвестпрактик в стране. Агентство стратегических инициатив рекомендовало его для тиражирования в регионах России.

Активная работа заместителей глав муниципалитетов способствует росту субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году их число выросло на пять процентов и превысило 150 тысяч. В сфере МСП заняты 661,4 тысячи человек.

– Мы стремимся создавать комфортные условия для открытия и развития бизнеса. В этом нам помогают различные меры государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – сказала Светлана Верещагина.

Руководитель региона высоко оценил эффективность поддержки предпринимательства.

– Отрадно, что в республике растёт деловая активность. Это отражается на показателях экономического развития Башкортостана, – резюмировал Радий Хабиров. – Бизнес-шерифы в этой части – наши надёжные партнёры. https://glavarb.ru/ru/news/event/v-2026-godu-na-municipalnyh-predprinimatelskih-chasah-rassmotreli-25-tysyachi-proektov-92739/