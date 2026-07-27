Топливо в Башкирии: ситуация на 27 июля

Активно продолжается работа республиканского Оперштаба, который круглосуточно следит за очередями на заправках и наличием на них бензина. Какая ситуация на данный момент?

Об этом мы поговорили с ведущими экспертами отрасли. В гостях студии заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Эдуард Мустафин.

Какая ситуация с топливом после выходных?

Оперштаб в Башкирии работал без выходных. Ситуация остается сложной, но контролируемой, в управляемом режиме. Помимо этого была аномальная жара, нужно было правильно распределить нагрузку по районам и по Уфе. Крупные нефтяные компании властям в этом помогли. Были и “красные зоны”, плюс ко всему объявлялась “Беспилотная опасность” в субботу. В 22 муниципалитетах оставалось топливо только для экстренных служб. Потом их число снизилось до 10 районов. В Уфе наблюдали самые низкие очереди за последние дни - чуть более 300 машин, хотя в прошлые выходные их было больше тысячи.

Что случилось в Кумертау? Почему очередь выстроилась на несколько километров?

Как раз Кумертау попал под форс-мажорные обстоятельства, туда не доехал бензовоз.

Что происходит, когда бензовоз не приезжает?

Власти на связи 24/7 с поставщиками топлива. Оперативный штаб видит проблемные зоны, поставщики оперативно реагируют на эти данные. При этом нюансы логистики определяют непосредственно поставщики.

Заработали ли заправки “Лукойла”?

Да, заработали. В Башкирии работает от 42 до 52 заправок этой компании из 60. Остальные закрыты на плановый ремонт.

Какая ситуация в Стерлитамаке?

Бензин есть на 10 заправках из 26. Местные власти приняли ряд мер для улучшения ситуации, а именно созданы списки автомобилей коммунальных служб, которым необходимо топливо. Кроме того, проводятся рейды по садам в целях недопущения пожароопасной ситуации, связанной с хранением канистр. Местные жители ко всему относятся с пониманием. В среднем очередь варьируется от 70 до 120 машин, время ожидания - около 2 часов. Главная трудность - несколько заправок в городе встали на плановую модернизацию. Это две заправки “Лукойла” и одна “Газпрома”.

Давали ли рекомендации главам районов и городов наладить контроль за канистрами на заправках?

Да. Контроль ситуации ведется, в том числе и за наличием топлива. В Стерлитамаке ситуация достаточно неплохая.

Как быть жителям районов, где заправка всего одна?

Ситуация развивается сложно, но власти постоянно ведут переговоры с крупнейшим предприятием, чтобы обеспечить жителей топливом. Такое, например, происходит с Мишкинским районом.

Утром в Приютово не работает ни одна АЗС, что делать?

В 7 утра там еще не было бензовоза, в 7:30 началась “Беспилотная опасность”. Сейчас бензовоз уже должен добраться до Приютово.

В 5 утра в Бирске не было бензина, когда будет?

До 5 утра после воскресенья его туда не довезли, остались только остатки для экстренных служб. Город ожидает бензовоз.

В Стерлибашево 4 дня нет бензина, когда будет?

Сегодня утром там действительно не было бензина. Если Оперштаб выяснит, что бензина не было 4 дня - будут приняты меры.

Когда в Салавате появится топливо?

По этой агломерации ситуация такая: крупный оператор, который поставляет сюда топливо, возит его не с местного завода. Поэтому топливо быстро заканчивается, но меры быстро принимаются.

Почему в Старобалтачево последний раз был бензин 23 июля?

До вчерашнего дня бензин в районе еще был. Но сегодня во второй половине дня сюда приедет бензовоз.

Почему работают не все колонки?

Периодически они уходят на техническое обслуживание. В районах с одной станцией также были ситуации, когда ломались колонки, однако они ремонтируются в течение нескольких часов.

Влияет ли жара на работу заправок?