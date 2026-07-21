+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Экономика
21 Июля , 07:08

В Башкирии пройдёт Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

С 13 по 15 августа 2026 года в Сибае состоится VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026». Центральная тема форума — «Экономика Победы».

В Башкирии пройдёт Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»В Башкирии пройдёт Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Башкирии пройдёт Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты, а также делегации из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Основным событием деловой программы станет пленарное заседание под названием «Экономика Победы» с участием главы республики Радия Хабирова и генерального директора Агентства стратегических инициатив  Светланы Чупшевой. В программе форума — тематические сессии по развитию опорных населенных пунктов и инвестиционному режиму, а также старт республиканской программы предпринимательства для ветеранов СВО «Бизнес ДОМА» и международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Душа яшмы».

— «Зауралье-2026» выводит внешнеэкономическую повестку Башкортостана на принципиально новый уровень. Мы видим живой интерес со стороны деловых кругов Турции, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии — и это фундамент для конкретных многомиллиардных соглашений. Уверена, что подписанные на полях сабантуя контракты станут мостом не только между экономиками, но и между культурами, укрепив имидж республики как надежного и предсказуемого партнера на международной арене, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

На форуме выступят мастера искусств республики и приглашенные коллективы. Уникальный формат инвестиционного сабантуя сочетает деловую программу с культурной. Также для гостей будет организована Аллея креативных индустрий.

Организаторы мероприятия — Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.

Иллюстрация представлена организаторами инвестфорума.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru