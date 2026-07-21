В Башкирии пройдёт Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты, а также делегации из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Основным событием деловой программы станет пленарное заседание под названием «Экономика Победы» с участием главы республики Радия Хабирова и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. В программе форума — тематические сессии по развитию опорных населенных пунктов и инвестиционному режиму, а также старт республиканской программы предпринимательства для ветеранов СВО «Бизнес ДОМА» и международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Душа яшмы».

— «Зауралье-2026» выводит внешнеэкономическую повестку Башкортостана на принципиально новый уровень. Мы видим живой интерес со стороны деловых кругов Турции, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии — и это фундамент для конкретных многомиллиардных соглашений. Уверена, что подписанные на полях сабантуя контракты станут мостом не только между экономиками, но и между культурами, укрепив имидж республики как надежного и предсказуемого партнера на международной арене, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

На форуме выступят мастера искусств республики и приглашенные коллективы. Уникальный формат инвестиционного сабантуя сочетает деловую программу с культурной. Также для гостей будет организована Аллея креативных индустрий.

Организаторы мероприятия — Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.

Иллюстрация представлена организаторами инвестфорума.