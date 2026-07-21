Топливо в Башкирии: ситуация на 21 июля

В пятницу наблюдается пик потребления топлива, можно ли как-то учесть это при поставках?
Власти проговаривали этот вопрос с поставщиками. Главный ориентир - на территории, которые особенно нагружены, а также на Уфу. И у властей, и у водителей еще есть время, чтобы подготовиться к будущей пятнице. Заправки, которые находятся в загруженных частях Уфы, традиционно собирают большие очереди по 100-150 автомобилей.
В Кугарчинском районе нет бензина, когда привезут?
По данным мониторинга в районе работают 3 заправки, но власти взяли этот вопрос на контроль.
Почему для госслужащих существуют отдельные заправки?
Для тех, кто обеспечивает безопасность, безусловно есть свои заправки. Они получают топливо в первую очередь. Но у гражданских государственных служащих привилегий нет, они заправляются в общем порядке.
Когда появится топливо в Иглино?
Там ситуация до сих напряженная. Заправки крупных операторов работу продолжают, утром только 2 из них не работали. При этом мелкие АЗС пока еще не работают.
Когда заработают заправки “Лукойла”?
Всего 7 заправок у них не работало, но компания обещает, что вопрос будет решен в течение недели.