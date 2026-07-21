Топливо в Башкирии: ситуация на 21 июля

Как чувствуют себя жители Мишкинского района?

Они понимают ситуацию. Власти доводят до них информацию через соцсети, оповещения по топливу есть и в чатах. Ситуация на данный момент спокойная.

Как быть туристам, которые едут в Башкирию?

Туристов просят рассчитывать маршрут, а власти стараются все туристические направления “насытить” топливом. Так, например, сейчас под контролем Бурзянский район, где ожидается крупное мероприятие. Автолюбителей просят также подбирать время для заправки - утром очередей намного меньше.

Сколько по времени сейчас заправляются автомобилисты?

По Уфе идет мониторинг 31 заправки, здесь время заправки составляет около 6-7 минут. Если в очереди, например, 60 машин, то можно примерно рассчитать свое личное время заправки.

Почему на трассе заправляются за пару часов, а в Уфе за 10-15 минут?

Все зависит, конечно, от того, сколько колонок на заправке. Да и в Уфе в целом заправок больше, чем на трассе.

Село Акъяр вторые сутки без бензина, как быть?

Сегодня в Акъяр приедет бензовоз.

Когда поправят информационные табло?

Власти работают с компаниями, в скором времени этот вопрос будет решен.

Куда девается бензин с заправок?