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2 Марта 2021, 20:00

В столице Башкирии построят дорогу жизни

В столице Башкортостана будет построена дорога жизни. Эту информацию опубликовал на собственной странице в социальной сети Радий Хабиров, руководитель Башкортостана.

Такое название было у въезда через Митино из Красногорска в Москву, строительство которого было технически очень сложным и почти невозможным. Дорогу, которую планируется построить в Уфе от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева тоже называют так.
Продолжением станет реконструкция нескольких улиц. Например, улицы Революционной. А в сторону поселков Нагаево, Акбердино и Зинино проложат путепровод через ж/д пути Южного обхода Уфы.
По словам Хабирова, это лишь часть того, что планируется сделать.
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