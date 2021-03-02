В столице Башкирии построят дорогу жизни

Такое название было у въезда через Митино из Красногорска в Москву, строительство которого было технически очень сложным и почти невозможным. Дорогу, которую планируется построить в Уфе от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева тоже называют так.

Продолжением станет реконструкция нескольких улиц. Например, улицы Революционной. А в сторону поселков Нагаево, Акбердино и Зинино проложат путепровод через ж/д пути Южного обхода Уфы.

По словам Хабирова, это лишь часть того, что планируется сделать.