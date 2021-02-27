+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
27 Февраля 2021, 21:06

Глава Башкирии посетил стройплощадку корпуса Центра управления республикой

Сегодня, 27 февраля, Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, посетил строящееся здание Центра управления республикой.

Известно, что здание будет иметь 3 этажа и площадь около 6 тысяч кв.м. Его строительство осуществляется с применением новейших быстровозводимых технологий. На сегодняшний здесь уже заканчивается установка конструкций и монтаж внутренних коммуникаций. Кроме того, завершён целый ряд работ: укрепление грунта, создание фундамента постройки, стен и перекрытий. Закончено подведение инженерных коммуникаций - водоотвода, водоснабжения, отопления и электроснабжения. Сейчас на стадии завершения находится установка крыши, фасадов, витражей и перегородок.
Хабиров отметил, что Центр управления республикой является важнейшим этапом цифровой трансформации Башкортостана, что даст возможность перманентно обрабатывать и анализировать огромное количество информации и данных. По словам главы Башкирии, это будет серьезнейший ресурс для социального сектора и экономики республики.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru