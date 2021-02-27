Глава Башкирии посетил стройплощадку корпуса Центра управления республикой

Известно, что здание будет иметь 3 этажа и площадь около 6 тысяч кв.м. Его строительство осуществляется с применением новейших быстровозводимых технологий. На сегодняшний здесь уже заканчивается установка конструкций и монтаж внутренних коммуникаций. Кроме того, завершён целый ряд работ: укрепление грунта, создание фундамента постройки, стен и перекрытий. Закончено подведение инженерных коммуникаций - водоотвода, водоснабжения, отопления и электроснабжения. Сейчас на стадии завершения находится установка крыши, фасадов, витражей и перегородок.

Хабиров отметил, что Центр управления республикой является важнейшим этапом цифровой трансформации Башкортостана, что даст возможность перманентно обрабатывать и анализировать огромное количество информации и данных. По словам главы Башкирии, это будет серьезнейший ресурс для социального сектора и экономики республики.