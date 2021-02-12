Из Башкирии в ОАЭ готовится к отправке вторая партия бортевого меда
В Республике Башкортостан запланирована отправка второй партии бортевого меда в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, в ноябре прошлого года, республика уже поставила в зарубежную страну сладкую продукцию в количестве более 500 килограммов. Кроме того ОАЭ получила 500 флаконов высококачественного пчелиного маточного молочка.
Экспорт медовой продукции между БашНИЦ и ОАЭ был подписан в рамках реализации в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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