В Новосибирске заинтересовались проектом инфекционного центра построенного в Башкирии

В числе обратившихся были и представители Новосибирского региона. Делегацию из Новосибирска возглавил Юрий Петухов, что занимает должность заместителя губернатора региона. Высокие гости посетили инфекционный центр в Стерлитамаке.
Петухов сказал, что медицинское учреждение отвечает всем современным требованиям и данный опыт крайне важен для Новосибирска.
Чиновник отметил, что делегация ознакомилась с опытом создания подобных учреждений в иных регионах, но лучше будет остановиться на опыте Башкирии.
По словам Андрея Назарова, премьер-министра Башкортостана, когда здесь строили 2 современных инфекционных учреждения - в Стерлитамаке и в Зубово под Уфой, власти предполагали, что проект будет масштабирован.