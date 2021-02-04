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4 Февраля 2021, 12:46

В Новосибирске заинтересовались проектом инфекционного центра построенного в Башкирии

Представители 15 регионов России обратились к Башкортостану, чтобы перенять опыт по возведению современного инфекционного центра.

В числе обратившихся были и представители Новосибирского региона. Делегацию из Новосибирска возглавил Юрий Петухов, что занимает должность заместителя губернатора региона. Высокие гости посетили инфекционный центр в Стерлитамаке.
Петухов сказал, что медицинское учреждение отвечает всем современным требованиям и данный опыт крайне важен для Новосибирска.
Чиновник отметил, что делегация ознакомилась с опытом создания подобных учреждений в иных регионах, но лучше будет остановиться на опыте Башкирии.
По словам Андрея Назарова, премьер-министра Башкортостана, когда здесь строили 2 современных инфекционных учреждения - в Стерлитамаке и в Зубово под Уфой, власти предполагали, что проект будет масштабирован.
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