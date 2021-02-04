В Новосибирске заинтересовались проектом инфекционного центра построенного в Башкирии

В числе обратившихся были и представители Новосибирского региона. Делегацию из Новосибирска возглавил Юрий Петухов, что занимает должность заместителя губернатора региона. Высокие гости посетили инфекционный центр в Стерлитамаке.

Петухов сказал, что медицинское учреждение отвечает всем современным требованиям и данный опыт крайне важен для Новосибирска.

Чиновник отметил, что делегация ознакомилась с опытом создания подобных учреждений в иных регионах, но лучше будет остановиться на опыте Башкирии.