Глава Башкирии встретился руководством «БашРТС»

Глава региона Радий Хабиров накануне провел встречу в формате совещания с руководством ООО «Башкирские распределительные тепловые сети».
В ходе нее обсуждался рост платы за отопление за декабрь прошлого года. Хабиров дал поручение МинЖКХ республики разработать совместно с «БашРТС» план действий по устранению ситуации с учетом интересов собственников квартир.
Напомним, ранее глава региона подверг жесткой критике действия руководства ресурсоснабжающей организации.
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