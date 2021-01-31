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Экономика
31 Января 2021, 10:15

«Это просто разгильдяйство!»: Радий Хабиров подверг резкой критике МУП «Уфимские инженерные сети»

Глава Башкортостана выразил недовольство работой МУП «Уфимские инженерные сети» из-за их неготовности к обновленной системе сбора оплаты.

Об этом стало известно по результатам состоявшейся накануне встречи Радия Хабирова с руководством учреждения, где обсуждался вопрос перерасчета платы за тепло за декабрь прошлого года. Проверка Госжилстройнадзора показала, что значительное превышение платы за тепло зафиксировано в более 400 многоквартирных домах, в которых проживают примерно 20000 семей.
Хабиров распорядился в короткие сроки вернуть деньги за коммунальную услугу, рост которой к ноябрю прошлого года составил 42%. Суммарный размер возврата средств составит около 30 млн рублей.
Глава региона раскритиковал действия ответственных лиц, которые допустили подобную ситуацию и отметил, что на данный момент отсутствует прозрачный комплекс решений, позволивший бы не допустить подобное в следующем отопительном периоде.
Кроме того, сегодня пройдет совещание, на котором будет продолжено обсуждение вопроса связанного с перерасчетом платы за теплоснабжение.
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