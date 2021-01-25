В Башкирии «Агростартап» помог фермерам начать свой бизнес

Сказано, сделано. Подали документы на получение гранта, а через некоторое время у них на руках было 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики. Сразу же после этого было оформлено КФХ и приобретено 35 голов нетелей симментальской породы. Через некоторое время поголовье скота увеличилось до 60. Необходимо было расширить место их содержания, что и было сделано. Сейчас супруги оформляют аренду еще 69 гектаров земли.