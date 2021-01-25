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Экономика
25 Января 2021, 19:17

В Башкирии «Агростартап» помог фермерам начать свой бизнес

Прочитав в средствах массовой информации о программе «Агростартап» супруги Альфия и Дамир Харрасовы из Альшеевского района Башкирии, обсудили и решили открыть молочный бизнес.

По рассказам Альфии они владеют арендованной землей и крепкой усадьбой. А самое главное есть желание трудиться и зарабатывать.
Сказано, сделано. Подали документы на получение гранта, а через некоторое время у них на руках было 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики. Сразу же после этого было оформлено КФХ и приобретено 35 голов нетелей симментальской породы. Через некоторое время поголовье скота увеличилось до 60. Необходимо было расширить место их содержания, что и было сделано. Сейчас супруги оформляют аренду еще 69 гектаров земли.
Напомним, программа «Агростартап», призванная помочь начинающим фермерам, реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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