В Башкирии завод в Белорецке в 4 раза увеличит производительность труда благодаря нацпроекту

Столь серьезного увеличения планируется достичь благодаря участию в нацпроекте. Следует добавить, что производством ограждений на заводе занимаются уже в течение 9 лет. И вот было решено принять участие в реализации нацпроекта.

Здесь стараются проводить оптимизацию расходов, исключая ненужные процессы, перераспределяться время работы и максимально увеличивать производительность в коллективе.