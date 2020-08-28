В Башкирии завод в Белорецке в 4 раза увеличит производительность труда благодаря нацпроекту

Столь серьезного увеличения планируется достичь благодаря участию в нацпроекте. Следует добавить, что производством ограждений на заводе занимаются уже в течение 9 лет. И вот было решено принять участие в реализации нацпроекта.
Здесь стараются проводить оптимизацию расходов, исключая ненужные процессы, перераспределяться время работы и максимально увеличивать производительность в коллективе.
Для понимания показателей, которых планируется достичь, скажем, что здесь делают мебель из металла. На один комплект сейчас уходит 38 минут, а планируется сократить этот показатель до полутора минут.