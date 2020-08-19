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Экономика
19 Августа 2020, 14:19

Власти Башкирии намерены вернуть республике контроль над БСК

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, выступил с инициативой вернуть республике контроль над "Башкирской содовой компанией". По его словам, следует подумать о том, чтобы увеличить долю региона в уставном капитале предприятия до размера контрольного пакета акций.

По мнению Хабирова, предприятие необходимо срочно спасать. И если другие акционеры не видят такой необходимости, то он, как представитель республики, а значит такого же акционера, должен взять на себя такую ответственность. Следует выкупить определенную долю до контрольного пакета и установить контроль над предприятием, чтобы четко понимать, что там происходит, и чтобы им управляли местные люди, которые знают, что будет лучше для него.
Хабиров отметил, что предприятие является прибыльным, а значит государство и регион тем более заинтересованы в его развитии. По словам главы Башкирии, переход контрольного пакета и разумный подход к управлению БСК могут стать причиной снижения размера дивидендов, которые будут направлены на модернизацию и развитие компании.
Отметим, что Башкирия сегодня владеет 38,28 процентами акций БСК.
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