Власти Башкирии намерены вернуть республике контроль над БСК

По мнению Хабирова, предприятие необходимо срочно спасать. И если другие акционеры не видят такой необходимости, то он, как представитель республики, а значит такого же акционера, должен взять на себя такую ответственность. Следует выкупить определенную долю до контрольного пакета и установить контроль над предприятием, чтобы четко понимать, что там происходит, и чтобы им управляли местные люди, которые знают, что будет лучше для него.
Хабиров отметил, что предприятие является прибыльным, а значит государство и регион тем более заинтересованы в его развитии. По словам главы Башкирии, переход контрольного пакета и разумный подход к управлению БСК могут стать причиной снижения размера дивидендов, которые будут направлены на модернизацию и развитие компании.