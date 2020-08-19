Власти Башкирии намерены вернуть республике контроль над БСК

По мнению Хабирова, предприятие необходимо срочно спасать. И если другие акционеры не видят такой необходимости, то он, как представитель республики, а значит такого же акционера, должен взять на себя такую ответственность. Следует выкупить определенную долю до контрольного пакета и установить контроль над предприятием, чтобы четко понимать, что там происходит, и чтобы им управляли местные люди, которые знают, что будет лучше для него.