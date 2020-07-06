6 июля в Правительстве Башкортостана состоялось совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством первого заместителя Премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова с участием вице-премьера Бориса Беляева.

По данным заместителя министра природопользования и экологии РБ Нияза Фазылова, по состоянию на 3 июля охват фотофиксацией фактов вывоза отходов по республике составил 97%. На эту же дату отсутствует фотоотчет, а значит и факт вывоза коммунальных отходов, с 281 контейнерной площадки. Как отметил замминистра, автоматизированная система функционирует, однако есть замечания к актуализации сведений о контейнерных площадках в некоторых муниципальных образованиях. Министерство экологии и природопользования РБ проводит регулярную работу по проверке качества загружаемых фотографий контейнерных площадок в систему «ТКО-Башкортостан», но не во всех муниципалитетах эта работа ведется в соответствии с рекомендациями Минэкологии РБ.

Андрей Назаров поручил в кратчайшие сроки всем заинтересованным сторонам решить вопросы с качественной организацией работы по вывозу мусора и введением в систему «ТКО-Башкортостан» необходимых данных.

– Необходимо не только довести факты фотофиксации до 100 процентов, но и выполнять взятые на себя обязательства по вывозу мусора. О каком повышении тарифов может идти речь? Пока регоператоры не научатся работать как положено, этот вопрос обсуждаться не будет, – отметил первый вице-премьер.

На совещании также обсудили вопрос предоставления субсидий из федерального бюджета региональным операторам на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» Республике Башкортостан выделено 341 млн рублей. Субсидии предоставляются в целях финансового возмещения части расходов региональных операторов при оказании коммунальной услуги населению ввиду распространения новой коронавирусной инфекции, и связанных с необходимостью обеспечения непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО.

Кроме того, был затронут вопрос по обеспечению контроля на полигонах ТКО и выполнения мероприятий пожарной безопасности. На сегодняшний день на территории республики функционируют 34 полигона ТКО, вошедших в государственный реестр объектов размещения отходов. Андрей Назаров дал поручение проработать вопрос детально и вынести его на повестку следующего ВКС, на котором будут обсуждаться соблюдения санитарных правил по содержанию полигонов ТКО и выполнение требований пожарной безопасности арендаторами и собственниками полигонов.