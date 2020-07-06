Правительство Башкортостана и "Промсвязьбанк" заключили соглашение о сотрудничестве

.– В ходе пандемии коронавируса мы приняли беспрецедентные меры по повышению устойчивости экономики и бизнеса, – сказал Радий Хабиров. – Целый ряд крупных банков заключили с нами меморандум о взаимодействии в целях обеспечения социально-экономической стабильности в регионе. Работа с Промсвязьбанком нам очень интересна, тем более что деловая активность в республике начинает вновь набирать обороты. Уверен, мы найдём точки приложения совместных усилий.

Пётр Фрадков отметил, что Промсвязьбанк делает большую ставку на республику. Он выразил надежду, что финансовый институт станет важной частью конкурентного банковского рынка региона.

– Башкортостан и Промсвязьбанк связывают давние партнерские отношения. Достигнутые с Правительством республики договоренности позволят решить жилищные вопросы большому количеству людей, – отметил Пётр Фрадков. – Банк присутствует в республике с 2006 года и является опорным для крупных предприятий различных отраслей экономики. Повышая доступность финансирования для бизнеса и населения, мы заинтересованы в дальнейшем расширении областей и возможностей для сотрудничества.

Радий Хабиров и Пётр Фрадков обсудили возможности поддержки инвестиционной программы Республики Башкортостан, а также льготное ипотечное кредитование для жителей республики. В частности, здесь предусмотрена сниженная до 3,99 процента годовых ставка для работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих по программе «Семейная ипотека».