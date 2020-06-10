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10 Июня 2020, 21:50

В Башкирии приступили к ремонту городских дорог Стерлитамака

В городе Стерлитамаке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году будет проведен ремонт дорог протяженностью более 15 километров, реконструировано 2 перекрестка, заменены и установлены 11 светофоров.

В настоящее время проводится восстановление перекрестков города с организацией кольцевого движения. Во время этой работы будет производиться обрезка зеленых насаждений, демонтаж ограждений, имеющихся систем канализации и водопровода. Затем дорожники приступят к обновлению дорожного покрытия, установке бордюров, нанесению разметки на дороге. На одном из участков рабочие уже завершили подготовительные этапы и приступили к выносу кабельных линий и контактной сети троллейбуса. В ближайшее время здесь покроют асфальтом проезжую часть и тротуары. Заключительный этап - благоустройство, озеленение, установка дорожных знаков и нанесение разметки на дороге.
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