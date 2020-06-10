В Башкирии приступили к ремонту городских дорог Стерлитамака

В настоящее время проводится восстановление перекрестков города с организацией кольцевого движения. Во время этой работы будет производиться обрезка зеленых насаждений, демонтаж ограждений, имеющихся систем канализации и водопровода. Затем дорожники приступят к обновлению дорожного покрытия, установке бордюров, нанесению разметки на дороге. На одном из участков рабочие уже завершили подготовительные этапы и приступили к выносу кабельных линий и контактной сети троллейбуса. В ближайшее время здесь покроют асфальтом проезжую часть и тротуары. Заключительный этап - благоустройство, озеленение, установка дорожных знаков и нанесение разметки на дороге.