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Экономика
28 Мая 2020, 22:35

Экономическая зона «Алга» будет создана в двух районах Башкирии

На территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов Башкортостана создана особая экономическая зона "Алга". Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным, премьер-министром Российской Федерации.

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров, руководитель Башкортостана.
Согласно постановлению российского правительства, до 2025 года Башкирия должна вложить в создание инфраструктуры транспортного и инженерного характера этой ОЭЗ более 6 миллиардов рублей. Министерство экономического развития РФ должно заключить соответствующие соглашения с правительством региона, а также с руководителями Стерлитамакского и Ишимбайского районов.
Хабиров на своей странице написал, что уже официально созданная ОЭЗ "Алга" будет одним из крупнейших в Азии кластеров газохимического характера. Он добавил, что это - сотни миллиардов в экономику, создание тысяч рабочих мест, а также мощнейший новый драйвер нашего развития.
Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ
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