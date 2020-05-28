Экономическая зона «Алга» будет создана в двух районах Башкирии

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров, руководитель Башкортостана.

Согласно постановлению российского правительства, до 2025 года Башкирия должна вложить в создание инфраструктуры транспортного и инженерного характера этой ОЭЗ более 6 миллиардов рублей. Министерство экономического развития РФ должно заключить соответствующие соглашения с правительством региона, а также с руководителями Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Хабиров на своей странице написал, что уже официально созданная ОЭЗ "Алга" будет одним из крупнейших в Азии кластеров газохимического характера. Он добавил, что это - сотни миллиардов в экономику, создание тысяч рабочих мест, а также мощнейший новый драйвер нашего развития.