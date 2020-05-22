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Экономика
22 Мая 2020, 20:03

В Башкирии в период пандемии правительство поддержит экспортеров республики

В Госкомитете Башкортостана рассказали о мерах поддержки экспортеров, которые были созданы вместе с региональным Правительством.

В рамках этих мер, местные производители получат возможность частичной компенсации расходов на перевозку своей продукции за рубеж, а также компенсации расходов на проведение сертификации продукции на международном уровне.
Данный тип поддержки получил название "экспортный кешбек" и по своей сути является грантом. Его объем составит 1\10 от суммы контракта, но сумма кешбека не может превышать объем в 3 миллиона рублей. Отметим, что таким образом в Башкортостане осуществляется реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майскими указами Владимира Путина, президента РФ.
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