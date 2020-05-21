В Башкирии нашелся инвестор для лесной отрасли

Деньги готова потратить компания «Уральский лес». Об этом во время проведения в режиме онлайн «Промышленного часа» рассказал руководитель региона Радий Хабиров.

По его словам, предприятия входящие в «Башлеспром» терпели огромные убытки из-за неэффективного управления и оказались на грани разорения задолжав за аренду леса. Руководитель компании «Уральский лес» В. Согияйнен выступил с предложением погасить долг и принять активное участие в дальнейшем развитии лесного производства.

Инвестиционная поддержка в республике также была оказана заработавшему совсем недавно Уфимскому фанерно-плитному комбинату. В планах запуск производственной площадки в Белорецке.