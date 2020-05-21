+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
21 Мая 2020, 14:11

В Башкирии нашелся инвестор для лесной отрасли

В Башкирии в лесную отрасль хотят инвестировать средства.

Деньги готова потратить компания «Уральский лес». Об этом во время проведения в режиме онлайн «Промышленного часа» рассказал руководитель региона Радий Хабиров.
По его словам, предприятия входящие в «Башлеспром» терпели огромные убытки из-за неэффективного управления и оказались на грани разорения задолжав за аренду леса. Руководитель компании «Уральский лес» В. Согияйнен выступил с предложением погасить долг и принять активное участие в дальнейшем развитии лесного производства.
Инвестиционная поддержка в республике также была оказана заработавшему совсем недавно Уфимскому фанерно-плитному комбинату. В планах запуск производственной площадки в Белорецке.
Отметим, что в республике идет активное лесовосстановление. В 2020 году запланировано реанимировать примерно 15 тыс гектаров лесного фонда.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru