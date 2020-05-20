В Башкирии в конце 2020 года сдадут детсад в селе Янгантау

Работы по возведению детского сада были начаты 20 января, а планируют закончить их в декабре этого года. Общая площадь детского сада составит 3500 квадратных метров. Он будет рассчитан на 6 групп, в трех из которых будут находиться дети 2-3 лет, а в трех - дети от 3 до 7 лет.

По информации пресс-службы республиканского Госстроя, в здании будут просторные группы, музыкальный и спортивный залы, а также методический и медицинский кабинеты. Во дворе будут расположена соответствующая инфраструктура, что отвечает всем нормам безопасности.

Представитель подрядчика отметил, что строительство идет по графику с соблюдением норм безопасности.