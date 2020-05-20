В Башкирии "Ишимбайскую чулочную фабрику" выведут на большой рынок

По словам руководителя республики, носки, которые тут производят, отличаются высоким качеством и очень стильные. Правда, приобрести их не так просто, как может показаться на первый взгляд. И этот вопрос обсуждался сегодня, 20 мая, на совещании в формате "Промчас".
Хабиров отметил, что "Ишимбайскую чулочную фабрику" следует вывести на большой рынок. Участники совещания предложили конкретные меры для поддержки этого производителя. Одной из них стало включение фабрики в республиканские программы льготного кредитования и субсидирования.
В конце своего поста в социальной сети Хабиров отметил, что он себе уже заказал немного носков, а также то, что мелкооптовые партии можно купить через интернет-магазин по ссылке https://ichf-opt.ru/.