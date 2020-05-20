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Экономика
20 Мая 2020, 16:20

В Башкирии более 200 семей проживающих на селе улучшат жилищные условия

212 семей, что проживают в селах Башкортостана, улучшат жилищные условия в рамках реализации программы Министерства сельского хозяйства Башкирии.

В конце апреля этого года в муниципальных районах республики были вручены сертификаты на жилье в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий РБ", о чем сообщила пресс-служба республиканского Минсельхоза.
Обладателями сертификата стали 212 семей на общую сумму более 371 миллионов рублей. А сумма средств, что указана в каждом сертификате, зависит от состава семьи. Он может колебаться от 700 тысяч до 2 миллионов рублей.
Отметим, что вышеупомянутая программа, реализуемая Минсельхозом республики, была принята в рамках реализации нацпроекта "Жилье", что был принят в рамках майских указов Владимира Путина, президента РФ.
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