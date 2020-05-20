В Башкирии более 200 семей проживающих на селе улучшат жилищные условия

В конце апреля этого года в муниципальных районах республики были вручены сертификаты на жилье в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий РБ", о чем сообщила пресс-служба республиканского Минсельхоза.

Обладателями сертификата стали 212 семей на общую сумму более 371 миллионов рублей. А сумма средств, что указана в каждом сертификате, зависит от состава семьи. Он может колебаться от 700 тысяч до 2 миллионов рублей.