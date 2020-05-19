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Экономика
19 Мая 2020, 17:21

В Башкирии на онлайн заседании Правительства республики рассмотрели ряд важных вопросов

Андрей Назаров, первый вице-премьер Правительства республики провел заседание в онлайн режиме, на котором рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий на реализацию инвестиционных программ коммунальными учреждениями.

Пресс-служба Правительства республики поясняет, что муниципалитеты начнут принимать участие в софинансировании инвестиционных программ, реализуемых коммунальными учреждениями. Для городов - в объеме не менее 10 процентов от всего размера финансирования и для муниципалитетов - не менее 5 процентов. Также был принят документ, который даст возможность гарантировать устойчивую работу всех систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Что позволит подготовить все объекты ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Кроме того, муниципалитеты начнут софинансировать работы по подготовке к отопительному сезону. Районы обеспечат софинансирование в размере не менее 15%, а города - не менее 30%.
Еще один важный вопрос, который был рассмотрен на данном заседании, - это подключение республики к проекту по представлению на постоянной и бесплатной основе комплекса соцуслуг на дому одиноким участникам и инвалидам ВОв, частично или полностью утратившим способность к самооблуживанию, и тем, которые нуждаются в постоянном уходе. Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты сообщила, что данный проект даст возможность организовать проживание ветеранов в обычной и благоприятной среде на дому, без размещения их в организациях социального обслуживания стационарной формы.
Также были рассмотрены вопросы обеспечения эффективной работы муниципалитетов в области земельных отношений, по организации работы пунктов для приема, переработки и отгрузки древесины и другие.
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