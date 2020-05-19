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Экономика
19 Мая 2020, 17:55

Глава Башкирии Хабиров считает перспективной особую экономическую зону «Алга»

Сегодня, 19 мая, Радий Хабиров, руководитель Башкирии, принял участие в совещании, которое было посвящено вопросу формирования так называемых особых экономических зон в регионах РФ.

В ходе совещания, на котором председательствовал Юрий Трутнев, зампредседателя правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, шла речь о развитии и возможных перспективах особой экономической зоны "Алга", что формируется в Башкортостане.
По словам Хабирова, эта ОЭЗ пользуется спросом среди инвесторов и имеет большой интерес у резидентов. По его словам, одним из факторов этого является удачный выбор местоположения будущей ОЭЗ, ведь все ее территории подобраны в рамках санитарных и экологических норм. Кроме того, здесь присутствует довольно развитая дорожно-транспортная инфраструктура, присутствует железнодорожное сообщение, а территория этой зоны граничит с трассами федерального значения.
Планируется, что уже к 2029 году, производства на ОЭЗ "Алга" должны разместить 17 резидентов, что вложат около 26 миллиардов рублей и создадут около 2000 рабочих мест. Общая площадь зоны составляет 470 гектаров, что разделены на 4 промплощадки по 2 участка.
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