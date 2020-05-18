В Башкирии семейные фермы могут рассчитывать на гранты

По словам Алмаза Галимова, занимающего пост главы пресс-службы министерства, на развитие ферм семейного типа предоставляют гранты руководителям КФХ в рамках конкурса на 30 миллионов рублей при условии, если хозяйство является зарегистрированным и ведет деятельность в сельской местности Башкирии в течение более 2 лет. А на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативы могут получить гранты на конкурсной основе до 70 миллионов рублей. Они должны работать до подачи заявки не менее 1 года. Все участники, что пройдут конкурсный отбор пройдут очное собеседование и должны представить свои проекты, которые должны быть обоснованы основными экономическими показателями.